Smittspridningen i Helsingborg fortsätta öka

På torsdagen presenterade Folkhälsomyndigheten sina nya siffror kring spridningen av covid-19 i landet. Totalt har nu 6995 fall av viruset bekräftats i Helsingborg. Det är en ökning med 1357 sedan förra veckan.

Kommunen har fortsatt störst smittspridning i Skåne per capita: 917 nya fall per 100 000 invånare. Man har halkat ner på en fjärdeplats bland kommuner och stadsdelar i Sverige. Endast Söderhamn, Eksjö samt stadsdelen Husie i Malmö hade snabbare smittspridning per capita just nu.

På femteplats i landet hittas Landskrona, som vecka 50 hade 893 nya fall per 100 000 invånare. På sjunde plats hittas Klippan med 861 nya fall per 100 000 invånare. Det skånska snittet är 665 nya fall per 100 000 invånare.

Stor ökning inom vård och omsorg

Vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden i Helsingborg stad har just nu 107 personer med misstänkt eller konstaterad covid-19. Det är den högsta siffran sedan mätningarna startade i maj, en fördubbling jämfört med för en månad sedan då siffran var 52 och en rejäl ökning sedan mitten av oktober, då man bara hade två fall.