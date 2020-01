Åre kommun: Vi kommer fortsätta ta Ecoli-prover

Halterna av tarmbakterien som uppmättes i augusti i höstas uppgick till 500 kolonier per 100 milliliter vatten. Den högsta nivån som uppmättes i älven hittills under de mer än 20 år som mätningarna genomförts där. Vatten anses otjänligt som dricksvatten vid 10 kolonier per 100 milliliter.

Åre kommun hade planerat att ta en rad vattenprover längs älven på ställen där prover inte tagits tidigare. Tanken var att flyga helikopter längs älven för att hinna ta samtliga prover och lämna proverna till ett laboratorium på en och samma dag. Men provtagningen sköts först upp på grund av dåligt flygväder och sedan tillkom ytterligare en faktor. Miljöchefen Daniel Fackel förklarar närmare vad det handlade om i klippet ovan.