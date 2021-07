Flera hundra fortfarande strömlösa

På måndagsmorgonen hade 665 elmätare bytts ut av elföretaget BTEA och allt fler byts ut under dagen.

– Vi har 16 tekniker ute just nu. Vi tror att vi kommer hinna med de flesta felanmälningar som kom in på morgonen under dagen som det ser ut nu, men det kommer också in nya hela tiden. Men inte i samma hastighet som i helgen, säger Jörgen Mattsson, vd på elföretaget BTEA.

Flera hundra är fortfarande utan ström men om det handlar om 200 eller 500 hushåll kan vd:n inte svara på.

Anställda fick avbryta semestern

Sedan strömavbrottet har tekniker arbetat dag som natt och löst av varandra.

– I princip alla som jobbar hos oss på BTEA har avbrutit semestern för att gå in och jobba. Sen har vi lånat personal från både Härjeåns, Jämtkraft och vanliga elinstallatörer som hjälper oss, säger Jörgen Mattsson.

Just nu jobbar de främst med att byta elmätare, ta emot samtal från kunder och mycket administrativt då varje gammal elmätare ska tas bort och varje ny ska registreras.

Hur ser kommande dagar ut?

– Vi kommer att jobba på här tills vi känner oss klara, sen tror jag att det kommer dyka upp någon sporadisk allt eftersom när folk kommer till stugorna.