Jack tog chansen att spela in sin countrylåt med hjälp av proffs på låtskrivarkurs i Sveg

I tre veckor pågår songwritingcamp i Sveg. Under den tiden kommer tio låtar produceras av deltagarna, där vissa skrivit sin låt ihop som ett band, och andra som duos och några som soloartister.

– Ungdomar får skriva sina låtar och så gör vi demos. Det verkar som att de tycker det är skitkul, och det är det som är viktigt, att de kommer igång! säger Mats Nilsson, musiker och producent.

Han är själv från Sveg och har hyrts in för att hjälpa eleverna under kursen.

– När jag växte upp i Sveg så var det jättemycket musik. Jag hoppas att det fortsätter, säger Mats Nilsson.

Sista helgen på campen går till att träna på hur man agerar på scenen, med hjälp av tips från sångerskan och artisten Lena Nilsson.

Idén kom fram under kulturmässa

Erik Andersson som är musiklärare på kulturskolan hoppas att det går att köra vidare i liknande form med hjälp av proffs även nästa år.

– Ja jag hoppas det. Intresset har varit jättestort. Vi gjorde en kulturmässa där vi kollade vad elever ville ha i olika delar i Härjedalen. I Sveg ville man ha musikproduktion och livemusik och det är därför vi kör på det, säger han.

Följ deltagaren Jack Pedersen under hans inspelning av countrylåten ”Till the end of the line” i klippet.