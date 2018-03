Länet har blivit 1,4 grader varmare på 117 år

Det har pratats om klimatförändringar i många år nu. Den statistik från SMHI som SVT tagit del av visar att både temperatur och nederbörd har förändrats sedan år 1900.

För länets del har medeltemperaturen ökat, från 1,2 grader år 1900 till 2,6 grader år 2017. En ökning på 1,4 grader.

Även nederbörden i länet har ökat under samma period. År 1900 hade länet en medelnederbörd på 48,9 millimeter per månad. Nu är medelnederbörden 57,5 millimeter per månad.

– Vi måste förbereda oss och samhället bättre för de konsekvenser som detta innebär, både när det gäller infrastruktur, näringar och biologiskt, säger Lina Wold, samordnare för klimatanpassning på Länsstyrelsen i Jämtlands län.