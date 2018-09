Moderaterna tror på nattkameror

Vad säger ni om förslaget med nattkameror hos äldre?

– Nattkameror har testats med mycket goda resultat, brukarna är mer än nöjda, vill aldrig gå tillbaka till att få besök på natten. Det införs bara hos de som har tillsynsbesök som enda insats, säger han.

Vad har ni för planer när det gäller äldreboenden?

– Fler äldreboenden behövs men vi ser gärna att en privat entreprenör bygger och driftar nästa särskilda boende. Utöver det behövs flera alternativ som trygghetsboende, serviceboende. I grunden tror vi att en ökad samverkan och konkurrens mellan det privata och offentliga är bra för kommunens medborgare i längden.

Hur tänker ni kring badhus, ridhuset i Ås och skolan i Nälden?

– Näldens skola måste rustas upp. Föreningslivet är också mycket viktigt för kommunen och förutsättningarna måste förbättras för t ex Ås ridhus.

Däremot är vi mer tveksamma till ett nytt badhus i just Krokom. Kommunen har idag fyra badhus: Krokom, Alsen, Änge, Föllinge. Att bygga fyra nya är inte rimligt och då ifrågasätter vi om det är rimligt att bygga ett nytt i sydöstra hörnet av kommunen endast 20 km från Östersund med samma behov? Vi anser därför att hela kommunens badbehov behöver vägas in för att hitta den lokalisering som ska gälla. Om det i framtiden endast kommer att finnas två badhus är kanske Nälden och Föllinge de orter de ska ligga på för att bäst tillgodose hela kommunens behov.

Vad har ni för plan kring service i kommunen, utveckling och ekonomi?

– Genom att ha medborgaren i fokus blir det enklare att se vad som faktiskt behövs. Det är första steget. Kommunen har alltid *ansvaret*, men genom att sedan inte låsa sig vid att all service ska *utföras* av kommunen med utgångspunkt från Krokom kan flexibla lösningar som ger ett högt värde tas fram. Varför inte införa ”kommunservice på hjul”, liknande upplägg som bokbussen. (Jmfr även mammografi.)

Vi är inte övertygade om att kommunen behöver mer pengar. De kan nog behövas hos våra medborgare. Däremot behöver kostnaderna ner genom att göra det som *ska* göras och inget annat. Främsta problemet är att ingen vet idag tillräckligt exakt vad kommunens uppgift är.

Moderaterna betonar även att medborgarfokus, en tryggare och enklare kommun är viktiga frågor.