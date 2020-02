ÖFK:s anonyma sponsor namngiven – förnekar affären

När licensnämnden beslutade att Östersunds fotbollsklubb inte uppfyllde kraven för att få elitlicens, presenterade klubben ett sponsoravtal med ett icke namngivet utländskt bolag, som skulle ge de 15 miljoner som saknades till i januari. Överklagandenämnden godtog detta, men fortfarande har inga pengar synts till.

Tidigt spekulerades det om att det påstådda sponsoravtalet var en bluff för att bli kvar i allsvenskan, och tveksamheterna försvinner inte direkt när nu SportExpressen avslöjar vilket företag det, enligt tidningen, handlar om: Puls8 Ltd, ett litet bolag på Cypern – vars ägare förnekar hela affären.

Ägaren: ”Det finns inget kontrakt”

– Någon skapar ett mysterium, inget annat än det. Det finns inget kontrakt, inga juridiska band, ingenting om en eventuell eller pågående relation med Östersund i den kontext du pratar om, säger ägaren Mark Eddison till SportExpressen.

Den enda kopplingen till ÖFK säger han är att han har ”en vänskaplig relation med vissa delar av klubben”.

Anonym kommentar

På fredagen kväll publicerade Österunds FK på sin hemsida en kommentar som sägs komma från den anonyma investeraren.

”We must remain anonymous at this stage and while we appreciate the frustration this causes to the media and the supporters, it is not in our interests at the moment to go public. That will happen if and when we are able to reveal more of our plans and our business negotiations are satisfactorily concluded”