Fjällsäkerhetsrådet: ”Det fanns många turåkare i området”

– Lavinen gick i Tväråvalvets nerfart nära liften, som är ju är stängd. Men det fanns många turåkare i området, så kunde ha drabbats, säger Per-Olov Wikberg vid Fjällsäkerhetsrådet, som själv åkte skidor i närheten när lavinen utlöstes.

Var en ”slasklavin”

När SVT når honom per telefon står han vid Stendalsliftens topp, och ser ut över det område där lavinen gick, ungefär 400 meter bort. Han och ett 30-tal ungdomar var i Stendalen för skidträning.

– Jag hörde plötsligt någon ropa, det går en lavin. Och när jag vände mig om så hade den precis gått, säger Per-Olov Wikberg.

Det rör sig om en ”slasklavin” som orsakades av den snabba snösmältningen som pågår i fjällen just nu.

Snabb snösmältning i fjällen ökar riskerna

Den här typen av laviner utlöses inte bara där det är riktigt brant utan även på flacka sluttningar – som på fredagen i Åre.

Fjällsäkerhetsrådet gick för några dagar sedan ut med en varning om den snabba snösmältningen och riskerna den för med sig.

– Just nu smälter snön väldigt fort, just idag är det plus 10-15 grader faktiskt på en del fjälltoppar, vattnet stiger i bäckarna. Och i svackor i terrängen samlas väldigt mycket vatten, säger Per-Olov Wikberg.

Vad man ska tänka på just nu när man vistas i fjällen berättar han mer om i klippet ovan.