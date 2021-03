Publiktomt när Nårsa vann för femte gången

Petter Nårsa, Tväråns IF, tog hem finalen i den trimmade klassen Open på Gräfsåsen utanför Östersund. Det var femte gången som han lyfte pucklan. tävlingen.

– Det är alltid grymt kul att vinna och jag ser ju ingen anledning att sluta nu, säger Petter Nårsa i ett pressmeddelande.

På andra plats i klassen Open kom Oskar Englund, Njurunda MK. Bäste länsbo blev John Stenberg, Lofsdalens SK. som kom på tredje plats.

I Dam Stock vann Jenny Lundström, Skellefteå MS och Andraplatsen tog Matilda Johansson, Tväråns IF .Elvira Lindh körde in på tredje plats.

Nästa år firar tävlingen 50 år.