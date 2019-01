Under dagen har den hårdaste vinden varit i fjälltrakterna men under tisdagskvällen ökar vinden i östra delarna av länet. I Härjedalen och södra Jämtland varnas för vindbyar mellan 21 och 24 meter per sekund.

En klass 1-varning är utfärdad. Den innebär att grenar och enstaka träd knäcks. Vinden kan innebära problem för höga fordon.

Vägen över Flatruet, mellan Mittådalen och Ljungdalen är stängd för trafik på grund av vädret.