”Vi har nått en ny nivå av smitta”

Enligt regionöverläkare Lisbet Gibson är risken att smittas större när det råder en samhällssmitta. Därför poängterar hon att det nu blir än viktigare att följa de uppmaningar som sedan en tid tillbaka hamrats in.

– Det gäller att tvätta händer, hålla avstånd, jobba hemifrån om det går och inte gå i n och trängas där det är mycket folk, säger hon.

Inte minst krävs det att de som är över 70 år nu verkligen följer de rekommendationer som finns.

– Visst kan jag som äldre gå ut och promenera men jag ska inte gå iväg och träffa andra om det inte är absolut nödvändigt, säger Lisbet Gibson.

Många fall i förhållande till befolkningsmängd

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan man se antalet fall per region. På måndag förmiddag låg Jämtlands län på andra plats efter Stockholms län gällande antalet bekräftade fall per 100 000 invånare. I Stockholm hade man 32 fall per 100 000 invånare. I Jämtlands län hade man 31 fall per 100 000 invånare.

Lisbet Gibson vet inte varför det ser ut så.

– Jag är ingen smittskyddexpert men jag vet att vi har provtagit många personer här. Nästan dubbelt så många jämfört med vissa andra regioner och då hittar man ju också fler. Jag gissar att det beror på det men jag vet inte, säger hon.

Två personer vårdas på sjukhuset

När SVT träffar Lisbet Gibson på måndag förmiddag var det två personer som vårdades på sjukhuset i Östersund för covid-19. Enligt Lisbet Gibson är det ingen av dom som vårdas på intensivvårdsavdelningen.

– Jag tror att de mår rätt okej, säger hon.