En bilist körde under torsdagen in i en villaträdgård och rakt in i ett litet hus i anslutning till det större huset på gården. Foto: Tobias Marbenius

Bil körde in i trädgård – bärgades från platsen

En bilförare körde under torsdagen in i en trädgård och rakt in ett hus i Aneby. Chauffören är nu misstänkt för bland annat vårdslöshet i trafik. Ingen person skadades.

17:14 på torsdagseftermiddagen larmades polis, räddningstjänst och ambulans till en trafikolycka på Österlånggatan i Aneby där en person av oklar anledning kört in i en byggnad. Mannen i 40-årsåldern klarade sig utan allvarliga fysiska skador. Han är nu misstänkt för vårdslöshet i trafik och olovlig körning. Dela Dela

