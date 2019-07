Tjock svart rök stiger mot himlen i Jönköping efter att en brand brutit ut bakom Ica Maxi under lördagen. Foto: Elina Front

Brand vid Ica Maxi i Jönköping

Det brinner just nu i en återvinningsanläggning vid Ica Maxi i Jönköping, och tjock svart rök stiger mot himlen. Personal och kunder har uppmanats att stanna kvar inne i stormarknaden, och inga nya kunder släpps in. Räddningstjänsten har larmats till platsen, och jobbar just nu med att skapa sig en bild av brandens omfattning.

Larmet kom till räddningstjänsten vid 14-tiden på lördagen. Det brinner i ett område bakom Ica Maxi, alldeles intill Rocksjön i Jönköping, och tjock svart rök stiger mot himlen. Räddningstjänsten uppger för SVT Nyheter Jönköping att man i ett tidigt skede bedömer möjligheterna att hantera branden som goda, eftersom vindriktningen är emot själva sjön och inte in mot stormarknaden och andra intilliggande byggnader. SVT har varit i kontakt med personal inne på Ica Maxi i Jönköping. Personal och kunder som finns inne i stormarknaden har uppmanats att stanna kvar inomhus tillsvidare, och inga nya kunder får komma in i butiken. Företaget JRAB, som driver den aktuella anläggningen har tidigare drabbats av bränder, vilket SVT Nyheter Jönköping tidigare rapporterat om. Förra våren brann exakt samma avfallsanläggning, bakom Ica Maxi i Jönköping, vilket fick polisen att misstänka mordbrand. Texten uppdateras Dela Dela

