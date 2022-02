Dreamhack återkrävs på miljonbelopp

Tillväxtverket har nu gjort sin slutavstämning för sina utbetalade korttidsstöd under 2020. Det gör att Dreamhack nu tvingas betala tillbaka nära 2,4 miljoner kronor eftersom kriterierna inte uppfyllts hos flera av de anställda.

Grunden till återbetalningen är bland annat att flera anställda inte funnits med i den inlämnade arbetsgivardeklaration, samt att flertalet anställda inte uppfyllt kraven för arbetsminskning mot vad arrangören tidigare har angett till Tillväxtverket.

– Vi har ännu inte nåtts av någon officiell kommunikation kring detta och kan därför inte ge någon kommentar, säger Per Sjölin för Dreamhack.

Fick ställa in

Dreamhack arrangeras två gånger per år på Elmia i Jönköping. Under pandemin har evenemanget fått ställas in, samt arrangerats med vaccinpass i mindre skala.

