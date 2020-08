Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd I klippet ovan berättar polischefen Roger Olsson om polisens arbete mot rejvfester. OBS, bilden till vänster är inte en rejvfest i Jönköping utan är bild från ett rejv i Stockholm. Foto: Privat/SVT

Polisen ser en ökad trend av rejvfester i Jönköping

Det skrivs just nu om rejvfester på Facebook och i appen Jodel, där användaren är anonym. Under förra helgen gjorde polisen kontroll av en otillåten rejvfest och nu ser polisen en ökad trend av rejv under coronapandemin i Jönköpings kommun.

Rejvfesten som anordnades förra helgen bakom A6-området saknade tillstånd av polisen. Polisen ser nu problem med tillställningar som den här av flera skäl, bland annat eftersom det bryter mot regeringens förbud om allmänna sammankomster med över 50 deltagare. – Det finns ett skäl till att regeringen nu fattat det här beslutet om max 50 personer i allmänna sammankomster under den här pandemin, men vi ser också att det brukas mycket narkotika vid de här tillställningarna, säger Roger Olsson, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Jönköping. ”Vi kommer anordna fester” Några personer greps misstänkta för narkotikabrott i samband med förra helgens tillställning, dessutom är tre personer i 25-årsåldern misstänkta för brott mot ordningslagen. Polisen tror att det är de personerna som har arrangerat rejvfesten. På appen Jodel fortsätter diskussionen om nya fester. ”Vi har precis gjort oss av med vår konkurrent som fick besök av polis inatt efter tips från oss. Håll koll på uppdateringar från oss”. Så skrev en användare i appen i nyligen. Allt fler besökte rejvfest Polisen uppskattar att det först var omkring 100 personer vid rejvfesten bakom A6 i Jönköping förra helgen, men under natten tillkom ännu fler deltagare. – Sannolikt är det så att rejvfesterna här väcker ett intresse, folk blir nyfikna även om de kanske inte köpt biljett eller betalat inträde, säger Roger Olsson. Varför kunde ni inte avbryta rejvfesten? – För att polisen ska kunna avbryta en allmän sammankomst så krävs det rätt mycket. Nu ansåg vi inte att vi hade fog eller skäl att göra det, vi kanske inte hade möjligheten att göra det rent praktiskt heller, säger Roger Olsson. SVT Nyheter har ställt frågor till arrangören av förra helgens rejvfest, men de har inte svarat på några av våra frågor. Dela på Facebook Dela på Twitter

