Felparkerade sparkcyklar problem för snöröjningen

I Jönköping finns det sedan i våras cirka 450 elsparkcyklar att hyra via appar. Först ut var bolaget Qick och sedan i våras finns också aktören Tier. Tidigare år har elsparkcyklarna plockats in under vintermånaderna, men eftersom bolagen betalar en avgift till kommunen året runt behåller de cyklarna kvar ute denna vinter.

– Aktören Tier har dock meddelat att de drar in användandet när det är snö. Det andra bolaget Qick drar ner på antalet elsparkcyklar under vintern, säger Carlos Trischler.

Problem i många kommuner

Felparkerade elsparkcyklar är något som har upprört på många platser i landet där de finns. Synskadade och människor med andra funktionsvariationer har påtalat riskerna för dem med cyklar som ställs mitt på gångvägar eller trottoarer.

Jönköpings kommun utreder nu om de i framtiden ska kunna bötfälla bolagen som tillhandahåller sparkcyklarna om det är många felparkerade cyklar.

– Det görs redan i andra kommuner i landet och det skulle kunna vara ett verktyg.

Carlos Trischler tycker att kommunen har en bra dialog med de båda aktörerna som finns i Jönköping.

– Inför snöoväder brukar vi ta en extra kontakt med dem och betona vikten av att elsparkcyklarna inte får stå i vägen.