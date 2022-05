Nytt varglarm i Mullsjö – rörde sig nära hus

– Den gick utanför Mullsjö och var ungefär 50-60 meter från ett av husen, säger Sten Johansson som är rovdjursspårare på länsstyrelsen.

Under morgonen har han varit på plats för att söka efter vargspår. I dagsläget är det inte känt om det är en hane eller hona, eller om det är samma varg som under helgen gick in på Mullsjö camping.

– Jag tror att det är en ung varg på vandring, säger Sten Johansson.

I lördags strosade en varg omkring på Mullsjö camping mitt bland gäster och husdjur. Något som flera som bor på campingen tyckte var obehagligt. I klippet nedan hör du mer om det.