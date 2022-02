Nytt lodjursangrepp – får dödade i Mullsjö

Länsstyrelsen har under morgonen besiktigat två tackor i södra delen av Mullsjö kommun och det står nu klart att tackorna har dödats av ett lodjur under natten till lördagen. Som akutåtgärd kommer nu de kvarvarande fåren tas in nattetid.

Det har varit flera rapporter om lodjursangrepp i just Habo och Mullsjötrakten i år. I januari dödades flera får på en gård norr om Habo och ett par dagar senare två får i Mullsjö kommun.

Länsstyrelsen har tidigare beslutat om licensjakt på lodjur, jakten hålls i mars månad.