Operationssalar på Ryhov stängda efter vatten- och avloppsläcka

– Vi har lämnat in ett väldigt starkt önskemål om att det måste till en ny operationsavdelning på ryhov. Den här är ju 35 år, säger Magnus Trofast.

Två operationssalar har tillfälligt fått stängas efter att ett avloppsrör i taket sprungit läck, och ytterligare en operationssal har stängts efter att en vattenläcka upptäckts i en yttervägg. Upptäckten gjordes i anslutning till förra helgen.

– Vi ser inte lätt på det här. Det är ett jättestort problem. Hade det hänt när vi har full verksamhet hade det fått stora konsekvenser, säger Magnus Trofast som är verksamhetschef på operations- och intensivvårdskliniken på Ryhov.

I dagsläget kan verksamheten fungera som planerat tack vare att de planerade operationerna är nerdragna under sommaren och det finns andra salar att tillgå.

Hittar inte var vattnet läcker in

Avloppsläckan har åtgärdats, men salarna ska nu bland annat saneras för att möjligen kunna vara i drift igen på tisdag nästa vecka. Varför vatten trängt in i den tredje operationssalen har inte Regionfastigheter ännu kunnat fastställa trots att man undersökt lokalen.

– Det är vår bästa operationssal, det är den med bästa ventilation, säger Magnus Trofast.

Han berättar att man nu ska spackla igen de hål som man öppnat upp för att söka efter läckan i ytterväggen. Därefter kommer mätningar att genomföras i salen för att säkerställla att man kan börja använda den igen, kanske framåt tisdag eller onsdag nästa vecka.

Fler läckor

En vecka innan sommarsemestrarna började var det även en vattenläcka på ett av uppvaken, vilket nu är åtgärdat.

Men vatten- och avloppsläckor har uppstått vid flera tillfällen på Ryhov under de senaste åren. Under hösten 2021 fick intensivvårdsavdelningen delvis utrymmas sedan det hittats mögelsporer i patienters lungor. Problemet kan ha uppstått efter flera olika vattenläckor, då det bland annat kom in vatten från taket.