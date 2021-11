Peter Lundgren (SD) döms för sexuellt ofredande

Det var åklagaren som överklagade tingsrättens dom där Lundgren friades för sexuellt ofredande. Under hovrättsförhandlingarna har åklagaren presenterat ny bevisning i form av en längre inspelning av ett telefonsamtal mellan kvinnan och en partikamrat. Endast delar av det samtalet, då med röstförvrängning, användes i tingsrättsförhandlingen.

Ett av åklagarens vittnen i hovrätten var en forensiker som vittnade om ljudfilernas äkthet. Lundgren hävdade dock att filerna var manipulerade och sa i förhör att det kunde röra sig om skådespelare eller röstimitatörer.

Oklart om domen överklagas

Peter Lundgren ska enligt sin advokat befinna sig utomlands.

– Peter är väldigt besviken. Det är jobbigt att läsa den här domen när man blivit friad i tingsrätten, säger Lundgrens advokat Tor Åström till SVT.

– Det har varit en lång process och ett stort tryck när man är en offentlig person.

Kommer ni gå vidare med det här?

– Det är ju frågan man ställer sig, vilka möjligheter det finns att gå vidare. Det finns omständigheter som skulle göra det intressant men det är svårt att få en sådan här sak prövad i HD det vet vi. Det är något vi får diskutera.

Händelse på hotellrum

Peter Lundgren stod åtalad för att ha sexuellt ofredat en kvinnlig partikamrat på ett hotellrum för 3,5 år sedan. Händelsen ska ha skett i samband med en fest under en valkonferens. Enligt åtalet ska Lundgren då ha ofredat SD-kollegan genom att dra ner henne i sitt knä, fört in sina händer under hennes tröja och BH samt lagt sina händer på hennes bröst allt medan han klämt fast henne med sina ben.

I polisförhör har Peter Lundgren sagt att han tagit kvinnan på brösten, men i tingsrätten och under hovrättsförhandlingen sa han dock att han inte mindes någonting från händelsen. Inte heller den kvinna som han ska ha ofredat mindes något.

Hovrätten väljer alltså att gå på åklagarens linje och menar att det är bevisat att Lundgren utförde den kränkande handlingen mot sin partikamrat och att det skedde utan samtycke. Lundgren döms till 60 dagsböter om 1 000 kronor.

SVT söker Peter Lundgren för en kommentar