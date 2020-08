Det brinner på båda sidor om ett tågspår utanför Mullsjö, det har orsakat stopp i tågtrafiken mellan Sandhem och Mullsjö, det ska röra sig om en sträcka på 10 meter där det brinner och stoppet i tågtrafiken beror på att räddningstjänsten behövt lägga en vattenslang över spåret, enligt P4 Jönköping.

Stationer som kan påverkas av tågstoppet är Sandhem, Mullsjö, Skövde C, Jönköping C, Bankeryd, Falköping C, Forserum, Huskvarna, Habo, Stenstorp, Tenhult, Nässjö C.

Texten uppdateras.