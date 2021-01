SVT avslöjar: Regionen aktiverar krislägesavtalet

Krislägesavtal innebär att de vanliga reglerna för arbetstid och lön sätts ur spel och ersätts med andra regler. Antal patienter har under flera veckor legat på en hög nivå och under måndagen skickades därför en begäran in till SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

– Vi har lämnat in en begäran och vid lunchtid idag beviljades den, säger Patrick Nzamba, HR-direktör på Region Jönköpings län.

Avtalet kommer gälla för den personal som arbetar med covidvården på olika avdelningar, bland annat anestesi, intensivvård och operation.

– Det är patienter som kräver mycket vård och hög kompetens och därför är enda sättet att den personal som kan det här arbetar mer, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig.

Gäller i fyra veckor

Avtalet gäller från och med idag. Personalens ordinarie arbetstid ökas till 48 timmar per vecka i snitt under en fyraveckorsperiod, oavsett om de tidigare jobbat hel- eller deltid. Och arbetsgivaren behöver inte förhandla scheman som vanligt utan kan ensidigt bestämma hur personalen ska arbeta, även med mycket kort varsel.

Samtidigt får personalen en krisersättning på 120 procent av ordinarie lön utöver den vanliga lönen. Varje arbetad timme ersätts därför med 220 procent av ordinarie lön. Vid övertid höjs krisersättningen till 150 procent av ordinarie lön.

Sedan tidigare är det fem andra regioner i Sverige som aktiverat krislägesavtal.