Trafikverket vill höja hastigheten på E4 genom Småland

Under våren kommer Trafikverket att utreda både höjningar och sänkningar av fartgränser på E4. Planen är att införa nya hastigheter under hösten 2020 men redan nu bjuds berörda kommuner och polisen in för att tycka till.

Här höjs hastigheten

Trafikverket vill höja hastighetsbegränsningen på sträckan från Strömsnäsbruk i Markaryds kommun till Trafikplats Torsvik söder om Jönköping till 120km/h.

Ett undantag från höjningen är sträckan mellan Ljungby och Toftanäs där det just nu pågår arbete med att bygga ut till motorvägsstandard. När arbetet är klart skulle även den sträckan omfattas av höjningen.

Här sänks hastigheten

Anpassningarna innebär även en sänkning på E4 förbi Jönköping, mellan Trafikplats Torsvik och Trafikplats Råslätt. Där vill man sänka hastigheten från 110 till 100km/h. Även en sänkning från 90 till 80 km/h planeras mellan Trafikplats Råslätt och Trafikplats Huskvarna södra.