Vattnet fortsätter stiga i länet – pik väntas på onsdag

Upprepade snöfall, snösmältningar och regnväder om vartannat har lett till att vattennivåerna i länet stiger.

– Nu stiger vattnet rejält och det kan få konsekvenser på infrastrukturen. Det kan finnas byggnader och industrier som kan ligga illa till och få in vatten via bakvägen. Det betyder att samhället måste sätta in vissa resurser för att skydda de här strukturerna, så det kan ha en viss påverkan på kommunal nivå, säger Måns Lindell.

”Det är något vi får leva med”

– Jag tycker att det är en förvånansvärd överensstämmelse med det klimatscenario som har målats upp gällande höga flöden vintertid och låga flöden sommartid. Det är förväntat och kommer att bli allt tydligare i framtiden, så det är något vi kommer få leva med, säger han.

