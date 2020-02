500 tankstationer i glesbygd riskerar att stängas

En stor del av landets glesbygdsstationer måste göra stora investeringar för att uppfylla nya miljökrav. Många klarar inte av det men Gulf i Harads 4 mil från Boden klarade det lyckades, tack vare stöd från Landsbygdsprogrammet. Men man tvingades försöka ett dussintal gånger hos olika kreditgivare innan det till slut var en lokal bank som ställde upp med stöd från kommunens politiker.

Svårt med lönsamhet

Det är svårt att få lönsamhet i en mindre bensinstation men viktigaste skälet till bankernas tveksamhet är att många äldre stationer har en ofinansierad miljöskuld. Enligt lag ska verksamhetsutövaren sanera miljön vid en nedläggning och det gör det svårt att få lån till investeringar och att hitta någon som vill ta över verksamheten.

När en glesbygdsstation läggs ner är det inte bara möjligheten att tanka som försvinner. Ofta är den dessutom matbutik, postombud och apotek. Det gör den viktig inte bara för boende utan också för företagen.

Drivs på övertid

Flera glesbygdsstationer drivs på övertid. Försäljningen av traditionella drivmedel har gett så stora vinster att det hållit dom under armarna, Men vinsterna är på väg ner, nya drivmedelsslag är på väg in och det gör att flera nya investeringar behöver göras. Det och dom skärpta miljökraven innebär att cisterner och rörledningar behöver plastas in eller fuktisoleras på annat sätt, en investering på omkring två miljoner kronor. Det har många små stationer väldigt svårt att finansiera. Men det kan gå, vilket Gulf i Harads har visat.