Lenitha Ericson (S) får närmare två miljoner i avgångsersättning

Det var på tisdagseftermiddagen som Lenitha Ericson skickade ut ett mejl där hon skrev att hon avgår med omedelbar verkan. En av anledningarna var att hon känt sig motarbetad.

Över 700 000 tusen per år

I dag meddelar Luleå kommun att Ericson har rätt till avgångsersättning under tre år eftersom att hon har varit förtroendevald i nio år och nio månader. Samtliga politiker med heltidsarvode har rätt till ersättning när de slutar.

Detta innebär att hon kommer få 80 procent av årsarvodet under det första året, alltså 60 192 kronor per månad. Totalt 722 304 kronor. Det andra och tredje året blir ersättningen 70 procent av årsarvodet, vilket innebär 52 668 kronor per månad. Totalt 632 016 kronor.

Totalt 1,9 miljoner på tre år

Om man slår ihop dessa siffror hamnar det totala beloppet på 1,9 miljoner kronor. Eventuella förvärvsinkomster under tiden innebär att ersättning minskas med motsvarande belopp, rapporterar Luleå kommun.

Lenitha Ericson (S) kommer även att avsäga sig samtliga uppdrag i Luleå kommun och uppdrag kopplat till kommunens företag. Uppdraget som kommunstyrelsens ordförande övertas av förste vice ordförande Fredrik Hansson (S) tills ny ordförande ses ut.

– Den löpande verksamheten i hela kommunkoncernen fortlöper precis som vanligt, på samma sätt som 2019 när vi ställdes inför motsvarande situation, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad i ett pressmeddelande.