Anmäldes försvunnen i måndags – sökandet fortsätter

Under helgen har Missing People tillsammans med frivilliga sökt av områden kring Flarkån och Notsel efter den man som under måndagen anmäldes försvunnen av anhöriga.



På lördagen deltog nära 50 personer i skallgången. Under söndagen var det enligt organisationen 18 personer.

– Det är bra men vi hade hoppats på fler. Men de börjar bli trötta, det är ganska tungt, säger Christer Lindbäck, operativ chef vid Missing Peoples sök i helgen.

Kuperad terräng

När SVT Nyheter Norrbotten når Christer Lindbäck har organisationen än inte hittat några spår efter den försvunne personen.

Han beskriver terrängen i området som besvärlig med bland annat myrmark och mycket mygg.

- Det är skog, skog och åter skog. Hittar vi något som inte hör till skogen rapporterar vi det till polisen.

Efter söndagens sök kommer organisationen att ha en dialog med polisen och anhöriga om vad som ska hända härnäst.

– Vi får sätta oss ner och analysera hur vi ska gå vidare.