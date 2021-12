Kalix kommun: Var tredje persondator måste bytas ut

Efter förra veckans IT-attack och nedstängning av systemen har Kalix kommuns personal lyckats rensa och få igång system efter system.

”En riktig käftsmäll”

Vid lunchtid på torsdagen startades systemen som rör hemtjänsten och hemsjukvården och det ser kommunledningen som en stor seger.

– Det känns väldigt positivt. Som att vi gett de som attackerar oss en riktig käftsmäll och det känns bra, säger kommundirektören Maria Henriksson.

Men IT-systemen kräver kommunala persondatorer och där har kommunen drabbats av ett nytt bakslag.

Brist på datorer

Av de cirka 600 datorerna så är en tredjedel, upp till 200 datorer för gamla och klarar inte av nya operativsystem.

– De är så gamla att det är omöjligt att trycka dem rena och trycka in nya program i dem. De måste bytas ut för att vi ska kunna öka säkerheten, men det är ett problem med det. Vi vet att det är brist på datorer och leveranstiden har varit fem till sex månader. Det räder komponentbrist även där, säger Maria Henriksson.

Hon menar att det behövs ett nytt tankesätt och större investeringar när det gäller kommunens persondatorer.

– De måste också bytas, precis som vi byter leasingbilar vart tredje år, säger hon.

Prioriteringslista klar

Kalix kommun har nu tagit fram en prioriteringslista för persondatorerna.

– Just nu är det viktigt att rensa och få igång datorerna inom hälso- och sjukvården och hemtjänsten. Under mellandagarna bör vi också få igång ekonomisystemen och personalsystemen under mellandagarna, men vi får ta det i tur och ordning. Jag är i alla fall glad över att det går så här bra, säger Maria Henriksson.