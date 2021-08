Uppgifter: Misstänkt gärningsperson i Luleå fortfarande på fri fot

Vittnen hörde flera skott. Sedan ska flera personer ha lämnat platsen i olika bilar. Kort senare hittades kvinnan i 25-årsåldern död vid stranden i Notviken i Luleå.

Polisen har lagt stora resurser på att få tag på de som utfört dådet. Mannen som sedan i lördags sitter anhållen är på sannolika skäl misstänkt för mord. Men enligt uppgifter till SVT så ska dock polisen söka minst en person till.

Eskalerande kriminalitet

Flera personer tros ha befunnit sig på platsen och polisen utesluter inte att personen som höll i mordvapnet i fredags fortfarande är på fri fot, enligt en initierad källa till SVT. De utesluter inte heller att fler än ett vapen kan ha använts.

Källorna menar att det här kan kopplas till en kriminalitet som har eskalerat de senaste åren i Luleå. Därför är just denna mordutredning ”oerhört prioriterad” av polisen. Den kan leda till en lösning på en stor del av kriminaliteten i staden.

Mannen som anhållits har blivit förhörd och polisen söker fler vittnen till händelsen.

Avspärrad gångtunnel

Under lördagen så spärrades en gångtunnel av bara ett par hundra meter ifrån brottsplatsen. Efter att ha sökt igenom området med hundar hittade polisen ett föremål som togs om hand i ett brunt kuvert, enligt SVT:s reporter på plats. Enligt uppgifter till Aftonbladet så ska det ha rört sig om en pistol som hittades där.

Sedan larmet kom in under fredagskvällen har polisen varit förtegen. När mannen anhölls under lördagen så beskrev polisen det som en ”isolerad händelse” där boende i området inte behövde känna oro.