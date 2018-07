Räddningstjänsten i Norrbotten får förstärkning med brandmän från Västerbotten. Detta är en arkivbild. Foto: Mora brandkår

Klart ikväll: Brandmän kommer till Norrbotten

Under torsdagskvällen kom beskedet att räddningstjänsten i Norrbotten får hjälp från Västerbotten med att släcka skogsbränderna.

– Vi fick just veta att det kommer 15 brandmän från Skellefteå. Med så många bränder under lång tid har vi personalbrist, säger Patrik Lindfors, räddningstjänsten inre befäl.