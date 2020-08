Bärplockarna har lämnat torghusen: ”Det är tomt”

Under förra veckan pratades det bland folk i Vidsel om att bärplockarna skulle lämna under fredagen. Under måndagsmorgonen åkte kommunens miljö- och byggchef Ingrid Karlsson förbi de omskrivna husen på vägen till jobbet inne i centrala Älvsbyn.

– Det såg ut som att de hade lämnat.

Senare under dagen åkte alltså bland annat kommunalrådet för att försöka bekräfta utflytten.

– Det är tomt. Vi har inte varit in men det finns inga kläder som hänger på tork, som varit tecken på att det funnits folk där tidigare, säger han.

Fordonsvrak kvar på platsen

Härnäst väntar städning av området runtikring lägenhetshusen. Bland annat ska man städa bort nedgångna fordon som lämnats kvar.

– Man kan snarare kalla det för fordonsvrak, säger Ingrid Karlsson.

Skulle det dessutom komma att behövas en sanering, så kommer det ansvaret att falla på fastighetsägaren.

Några kommande inspektioner av fastigheterna är inte planerade eftersom bärplockarna nu verkar ha flyttat från området.

Utställt vite

Kommunen har ställt krav på verksamhetsutövaren och enligt kommunalrådet har de utställt ett vite om 500 000 kronor per fastighet.

– Vi har även börjat ställa krav på att pengarna ska komma in.

Det eftersom verksamhetsutövaren inte ska ha vidtagit de åtgärder som kommunen krävt, men under måndagseftermiddagen verkar alltså bärplockarna vara ute ur torghusen i Vidsel.

– Det är jättebra att kommunens arbete gett frukt, säger Tomas Egmark (S).

Rapporterats flitigt

Turerna fram och tillbaka kring boendet och bärplockarna i Vidsel har rapporterats flitigt i länets medier och har även tagits upp i riksmedia.

– Det är olyckligt att Älvsbyn ska hamna i blickfånget av sånt här där enskilda individer gör fel, säger Tomas Egmark.