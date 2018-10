Lasu Nilsson har skrivit på för Boden Hockey

Den före detta Luleåtränaren gjorde för några veckor sedan ett tillfälligt inhopp i Boden – och nu står det klart att han är med och coachar laget resten av säsongen.

– Jag har mer och mer känt suget och känner nu att jag är redo att komma tillbaka som tränare i Boden Hockey, jag hoppas och känner att jag kommer att kunna bidra positivt till lagets- och klubbens utveckling, säger Petter Lasu Nilsson i ett pressmeddelande.

Tillbaka i båset ikväll

Lasu Nilsson är tillbaka i tränarbåset redan ikväll när Hockeyettanlaget Boden ska möta Asplöven på hemmaplan. Han kommer att ansvara för A-lagets defensiva spel och ska även vara med och stötta med ledarutveckling på föreningens juniorsida.

– Suget för hockeyn har såklart kryddats av möjligheten att vara med på resan i min moderklubb men också att få chansen att jobba med ”Nobbe” som jag växt upp med, spelat med och inte minst har samsyn med om hur hockey spelas

Petter Lasu Nilsson har tidigare varit tränare i bland annat Luleå Hockey där han 2017 hamnade i blåsväder efter en kontroversiell tv-intervju i C More efter att Luleå blivit utslaget av Malmö i SM-slutspelet. Han meddelade där att han skulle sluta som tränare, men gjorde sedan comeback i Boden Hockey förra säsongen. Under säsongsinledningen fanns han däremot inte med i Bodens bås.