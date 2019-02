Löfven om det förlorade stödet från facket

Förre luleåbon Tobias Baudin är förbundsordförande i det största LO-facket Kommunal och ytterst ansvarig för beslutet att dra in stödet på tre miljoner kronor per år från och med 2020.

”Barnskötarna ska inte betala”

Han tycker att partistödet är ”gammeldags” och vill använda pengarna för Kommunals medlemmar i stället.

Ett sådant exempel kan vara utbildningar för fackets folk som går in i kommunfullmäktige eller regionfullmäktige.

– Socialdemokraterna måste hitta ett eget sätt att finansiera sin partiverksamhet. Man kan inte längre förlita sig på att undersköterskor och barnskötare ska betala för det, säger Tobias Baudin.

Han vill stärka och förnya facklig-politisk politisk samverkan samverkan med soialdemokraterna och använda alla fackets resurser till det.

”Inte först – men störst”

– Vi är inte först med att dra in stödet, men det har inte gett lika stort eko när Handels, Byggnads, Seko och Transport gjort likadant innan, men vi är så gigantiskt stora i Kommunal och då blir det också kraftfulla reaktioner.

– Jag förstår också att de förbund som fortfarande ger partistöd kommer att fundera på om de ska fortsätta med det, säger Tobias Baudin.

IF Metall, som ger 1,5 miljoner kronor per år, är enligt uppgifter till media ett av de förbund som diskuterar frågan.

– Vi har dragit igång en stor förändringsresa med Kommunal och vi försöker modernisera förbundet. Vårt beslut att dra in partistödet är en del av det, säger han.

”Mindre resurser till s-politik”

Statsminister Stefan Löfven försöker se det positiva i att Kommunal vill fortsätta med facklig-politisk samverkan.

– Men jag hade gärna behållit det stöd som vi fått av Kommunal, men nu blir det inte så och då får vi söka andra sätt att samverka på, säger han.

Kommer det indragna stödet att innebära att det blir mindre socialdemokratisk politik?

– Det blir mindre ekonomiska resurser för det, det kan man inte sticka under stolen med. Nu gäller det för oss att hitta nya former för samverkan som inte innebär att Kommunal ska betala in tre miljoner kronor per år.

Stefan Löfven kommer att möta Tobias Baudin för att diskutera hur det kan ske.

– Vi som parti måste bli starkare och före socialdemokratisk politik som är till gagn även för Kommunals medlemmar, säger Stefan Löfven.