Covidbomben i Arjeplog – procent av hela befolkningen smittade på en vecka

Under fredagen beslutade Ola Sonidsson, rektor på Silverskolan, att all utbildning i grundskolan under måndagen och tisdagen i Arjeplog stoppas, och att läsåret istället förlängs med två dagar.

Det efter att flera fall av covid 19 konstaterats bland elever och personal.

När nu siffror på antalet nya fall i hela kommunen presenterats står det klart att 39 av Arjeplogs drygt 2 700 invånare smittades förra veckan.

Flera små kluster bakom stora utbrottet

Ungefär hälften av de smittade finns inom grundskolan. Varför så många inom skolväsendet smittats kan kultur- och skolchefen i nuläget inte svara på.

– Det finns inga uppenbara saker som hänt. Men det är väl små kluster som uppstår när folk kanske blir lite mindre försiktiga under våren, säger Fredrik Westerlund.

I klippet hör du mer om vilka åtgärder kommunen vidtar för att förhindra fortsatt smittspridning – samt hur rektorn på Silverskolan ser på sin roll kring det stora antalet smittade.