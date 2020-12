Sex nya dödsfall i covid-19 i Norrbotten

55 ytterligare personer har bekräftats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 6 648 har konstaterats vara smittade i Norrbotten.



Just nu vårdas 33 personer på sjukhus, varav två får intensivvård.



Totalt 126 personer med bekräftad covid-19 har avlidit sedan coronautbrottets början.



Under vecka 50 testades 6215 personer i Norrbotten för pågående covid-19-infektion via PCR. 737 av dessa (11,9 procent) testades positivt för covid-19.



Under vecka 50 har 707 antikroppstest analyserats. 70 personer har visat sig ha antikroppar, vilket motsvarar 9,9 procent.