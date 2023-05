Tobias fångade jätteharr i Luleälven: ”Shit! Hit med håven!”

Tobias är fiskeguide i Norrbotten och är van med stor fiskfångst från och till. Men härom veckan fick han vara med om något ovanligt då han fick en monsterharr på kroken vid södra sidan nedanför kraftverket.

– Jag tänkte shit hit med håven! För jag var helt säker på att att jag hade fått en öring på kroken med tanke på tyngden. Men det var en harr, säger han.

En ny upplevelse

Du fiskar ju en del, har du varit med om något likande när det gäller harr tidigare?

– Nej aldrig.

Hur tror du det kommer sig att harren var en sådan bjässe?

– De ska gå in för lek nu och är fredade just nu, så förmodligen skulle den väl in och leka.

Tror på lång fiskesäsong

Du jobbar som fiskeguide. Kan du ge någon prognos för fisket i Norrbotten närmsta tiden?

– Ja, nu kommer det i gång på riktigt för nu går alla isar och det är hög vårflod i Luleälven. Och öringssäsongen blir väldigt lång för det har varit en seg vår, vilket blir intressant att se, säger Tobias Andersson.

I videon berättar Tobias hur fisket gick till och vad harren vägde och mätte.