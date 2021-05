Trafikverket: Här ska Kirunas nya järnvägsstation placeras

Trafikverket menar lokaliseringen främjar utvecklingen av Kiruna och ger god tillgänglighet.

– Alternativet ger förutsättningar för en god samhällsutveckling i Kiruna och läget medför att stationen är lättillgänglig med möjlighet till bra gång- och cykelvägar, säger Marie Stenman, projektledare vid Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Detaljer ska finslipas

I arbetet med järnvägsplanen har flera alternativa placeringar av en ny järnvägsstation utretts. Under hela processen har ett flertal samråd genomförts, det senaste under 2020, för att samla in synpunkter och underlag till projektet från intressenter och allmänheten.

– Nu samråder vi och presenterar det alternativ som Trafikverket förordar. Efter samrådet så behandlar vi de inkomna åsikterna och yttrandena och gör ett formellt ställningstagande. Vi kommer då, i det fortsatta arbetet med planen, att finslipa på detaljerna i förslaget och i det arbetet är samråd med berörda oerhört viktigt, säger Marie Stenman, projektledare vid Trafikverket.