Vaccinationspersonal i Norrbotten: ”Det var inga smygvaccinationer”

Det var sent under fredagen som det kom ett telefonsamtal från en nära chef med en fråga om hen kunde rycka in och hjälpa till att vaccinera 30 doser som blivit över från kommunen. När doserna var på plats kunde de se att vaccinet skulle gå ut 09:30 nästa morgon.

– Någon dos var uppdragen i spruta redan så då var det bara att snabbt hitta en arm på någon som kunde ta vaccinet, berättar en av de som arbetade nära vaccinationen.

”Vaccineringen fördes in i journalerna”

Redan tidigare under veckan ska kommunen ha vänt sig till avdelningen, som jobbar nära coronavård, med frågan om de ville ha 30 doser. En chef tackade då nej med hänvisning att kommunen skulle försöka hitta nya mottagare i riskgrupp 1.

När frågan kom igen på fredagseftermiddagen var det bara timmar kvar på vaccinet och enligt de som SVT Norrbotten pratat var uppfattning att allt var godkänt av styrgruppen att vaccinet då skulle gå till vårdpersonalen istället för att förstöras.

– Att doser blir över kommer att inträffa igen. Det bästa vore om vi hade tydliga rutiner för hur det ska hanteras.

Upplevde du att någonting gjordes dolt eller mot någon chefs vilja?

– Nej. Allt fördes in journaler och i vaccinationsregistret, så allt gjordes enligt reglerna och var inga ”smygvaccinationer”.

Chefsläkaren står fast vid beskrivningen

Region Norrbotten står fast vid det pressmeddelandet att de anställda tog vaccinet trots att chefen sagt nej.

– Vi står fast vid den beskrivning som står i pressmeddelandet. Det fanns tid att kunna ge doserna till en högre perioriterad grupp, säger chefsläkare Pia Näsvall.

I pressmeddelandet står det: ”De anställda vaccinerade sig mot covid-19, fast de inte var prioriterade och trots att deras chef hade sagt nej”, anställda har blivit besvikna på den formuleringen?

– Jag kan inte kommentera det. Det är deras tolkning.

Under onsdagen meddelade Vårdförbundet att de ”står bakom medlemmarnas förklaring” och menar att det regionen sagt inte stämmer enligt de uppgifterna som Vårdförbundet tagit del av.