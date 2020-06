Vårdförbundet: ”Kaosartad situation på akuten i Gällivare”

På söndagen meddelade region Norrbotten att sjukvården åter går upp i förstärkningsläge på grund av den stora smitt spridningen i Gällivare.

Och trycket på akutmottagningen är hårt, berättar Vårdförbundets avdelningsordförande i Norrbotten.

– Det var otroligt jobbigt på akuten igår, den uppfattning jag har fått är att det är kaosartat, säger Camilla Eriksson Sundberg.

Personal sjuka

Under helgen har personal som just påbörjat sin semester fått ringas in igen. Camilla Eriksson Sundberg berättar också att personal har insjuknat i covid-19.

– Spridningen går snabbt just nu och då drabbas även personal. Det är många tunga orosmoln just nu.

Patienter omdirigeras

Även regiondirektören beskriver ett läge där vården är hårt ansträngd. Patienter smittade med covid-19 kommer vid behov att flygas till sjukhusen i Sunderbyn, Kalix och Piteå, skriver man i ett pressmeddelande.

– Patienter har fått omdirigeras och ambulanser har fått åka till andra sjukhus med patienterna, säger Camilla Eriksson Sundberg.