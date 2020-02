Allmänheten bjuds in till möte om Ekebykorset

I mars startar arbetet med att göra Ekebykorset i Karlskoga tryggare. En cirkulationsplats ska byggas, samt en gång- och cykeltunnel under vägen. I eftermiddag bjuds allmänheten in till ett informationsmöte om tidsplan och trafikpåverkan under bygget.

Det allmänheten informeras om under eftermiddagens möte är bland annat vad ombyggnaden innebär och hur trafiken påverkas under tiden. Med på kvällens möte medverkar bland annat Nicklas Broberg, som är projektledare på Trafikverket. – Det jag kan säga är att vi ska ha trafik genom korsningen under byggtiden. Vi har nyligen godkänt en trafikanordningsplan med en mindre cirkulationsplats. Cirkulationsplatsen kommer att byta läge beroende på var man bygger. Det kommer även att bli endast ett körfält öppet i varje riktning, på den sträckan där bygget pågår. Produktionen beräknas enligt Trafikverket var klart sen höst 2021, och drar alltså snart igång. – 11 mars får entrepenören sätta spaden i marken. Sen kan det hända att de upprättar arbetsområde utanför vägen lite innan, men spaden i backen är 11 mars. Dela Dela

