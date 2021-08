Anställda på Berggården litar inte på facket

SVT Örebro har tidigare rapporterat om att anställda på vård- och omsorgsboendet Berggården i Örebro vittnat om flera missförhållanden som ska ha inträffat på boendet.

– Det vi hör och ser i media är förskräckligt och det är en arbetsgivarfråga. De har inte sett till att våra medlemmar kan utföra sitt arbete, säger Britt-Marie Balaj, ordförande för sektion vård- och omsorg i Örebro på Kommunal.

Obemannad demensavdelning

Några av missförhållandena handlade om brist på mat, underbemanning och brist på material som tvättlappar och handskar. Detta berättade de anställda för Kommunal när fackförbundet ordnade ett möte med sina medlemmar.

– De berättade att man inte kunnat ta in personal under vak och att personalen behövt lämna demensavdelningen obemannad under natten för att tvätta kläder i tvättstugan, säger Britt-Marie Balaj.

Litar inte på facket

Något annat som togs upp under mötet var att de anställda inte har förtroende för facket, vilket är något som anställda berättat för SVT Örebro.

– Det tar vi till oss och kommer inte att försvara oss i det, säger Balaj.

Nu arbetar Kommunal vidare med att bygga upp förtroendet mellan förbundet och sina medlemmar på Berggården.