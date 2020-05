Barn med missbrukande föräldrar extra utsatta

För 17 året har föreningen Junis gjort en undersökning för att se vilket stöd landets kommuner ger barn i familjer med missbruk. De utgår från de rapporter som visar på att runt 15 procent av barnen i Sverige far illa av att en förälder dricker för mycket alkohol. I Örebro län motsvarar det 9 500 barn.

– När vi frågar kommunerna hur många barn som fick stöd under 2019 så är det bara en bråkdel. Färre än 2 procent av barnen som far illa fick stöd under förra året, säger Mona Örjes, ordförande i föreningen Junis.

Gemensamt ansvar

Hennes upplevelse är att stödet finns, men att barnen fortfarande inte nås av det.

– Det måste vara ett gemensamt ansvar för hela samhället. Det är inte socialtjänstens ansvar bara, där måste vi hjälpas åt, säger Mona Örjes.