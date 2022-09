Centerpartiets glädje i Laxå – firar med nattbad

Under den föregående mandatperioden har Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet styrt i Laxå. I valet 2018 var Kristdemokraterna största parti med 39 procent, men enligt det preliminära valresultatet med fyra av fem distrikt räknade ser Kristdemokraterna ut att tappa 15 procentenheter.

Mandatförändringen kastar om förutsättningarna i kommunen men Arne Augustsson vill inte gå in på vilka partiet man vill samarbeta med framöver.

Vad beror det på att ni går fram så här mycket, samtidigt som ert samarbetsparti backar betydligt?

– Vi har väl inte gått ut och lovat någonting för vi vet hur tufft det kommer bli de närmaste åren. Vi måste satsa på vissa saker men det är inget jag vill gå in på just nu, men vi kommer behöva förhandla med de partier vi kommer samarbeta med, säger Augustsson (C).