Parallellt med jobbet på hotellet så har Kristin Ottosson under året börjat satsa på sin konst. Hon målar på second hand-kläder och dessa plagg tänkte hon sälja på marknader under våren.

Men marknaderna ställdes in och coronaviruset fortsatte sätta käppar i hjulet.

Men hos Örebro kommun skapade pandemin ett akut behov av personal och Kristina Ottosson har nu sadlat om.

Träffa Kristin Ottosson i videoklippet.