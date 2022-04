Familjer orosanmälda efter påskhelgens kravaller

I Linköping fick socialtjänsten in sex anmälningar, bara under onsdagen, som kan kopplas till kravallerna i Skäggetorp. Även i Norrköping och Örebro har anmälningar kommit in, uppger TT.

I samtliga städer kommer familjer som identifierats i orosanmälningarna att uppsökas. Socialtjänstens befogenheter vid en anmälan sträcker sig från samtal med familjer och extra stöd i hemmet till att barnet behöver omhändertas.

Beroende på det enskilda fallet så kan insatserna vara frivilliga eller tvingande.

Särskilda insatser

I Linköping och Norrköping har socialtjänsten beslutat starta särskilda insatser i de aktuella områdena, bland annat med utökad närvaro och samarbete med skolor.

I Örebro däremot finns inga beslut om specialinsatser för tillfället. Den handfull anmälningar som kommit in till socialtjänsten kommer i stället att prioriteras, uppger Monika Boström som är biträdande enhetschef för mottagning och jour på socialtjänsten i Örebro till TT.