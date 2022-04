Förslag om jämnare fördelning av flyktingar välkomnas: ”Har lyssnat på oss”

Ljusnarsberg var den kommun i landet som till sin storlek tog emot flest flyktingar under flyktingvågen 2015 och 2016. Sedan dess har kommunen lyft frågan om en jämnare fördelning i mottagandet mellan landets kommuer.

Nu får man gehör från regeringen. Förslaget är en ny lag som regeringen vill ska träda i kraft den 1 juli.

– Ny lag­stiftning ska ge ett mo­ttagande med jämn fördelning under ordnande former, sade integrations- och migrations­minister Anders Ygeman i samband med en presskonferens under fredagen.

Beskedet från regeringen välkomnas i Ljusnarsberg.

– Vi är inte ute efter millimeterrättvisa men har lyft att det är viktigt att det blir en jämnare fördelning i mottagandet. Att det här redan lyfts så snabbt är positivt och jag är jättenöjd att man lyssnat på oss. Det visar att vi haft rätt hela tiden, säger Ewa-Leena Johansson (S) i en snabb kommentar till SVT Nyheter Örebro under lördagen.