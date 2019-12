Fortsatt stora vattenmängder – positivt för grundvattennivåerna

För tillfället varnar SMHI för höga flöden i fyra områden i länet, alla till följd av mycket regn. Samtliga varningar beräknas gälla fram till, eller till och med efter, julhelgen.

Vattenflödena kan orsaka problem och i dagsläget är en väg i länet avstängd på grund av vattnet enligt Trafikverket. Till följd av varningarna har de en extra uppsikt över länets vägar just nu. Men, det finns också positiva aspekter med att det regnat ordentligt den senaste tiden.

– Som förra året hade vi en väldigt torr vinter och då gick vi in i sommaren med väldigt låga grundvattennivåer. Det vi ser nu är att nivåerna gått upp i normalt, och kanske till och med över normalt, så det ser bättre ut inför sommaren, säger Daniel Bergdahl, vattenvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Återhämtning under hösten

Och vattennivåerna i magasinen ser förhållandevis bra ut. SGUs, Sveriges geologiska undersökning, senaste redovisning av grundvattennivåerna från månadsskiftet november-december visar på en förbättring jämfört med månadsskiftet oktober-november. Sedan senaste månadsskiftet har det dessutom fallit dubbelt så mycket nederbörd än normalt samma period.

– Generellt för hela landet så ser det bättre ut. Kollar man på de stora magasinen så är de mer trögreagerande än de små och svänger långsamt, men även i dem har det skett en återhämtning under hösten, säger Johan Carlström, hydrogeolog på SGU.

För tidigt att förutspå sommaren

Mängden vatten i magasinen påverkar sedan tillgången till vatten under kommande månader.

– Om de stora magasinen fylls på några decimeter så finns det ett bra utgångsläge under sommarhalvåret. Det är svårare med de små. Det kan regna jättemycket under vintern, men kommer det inget mer regn under våren så kan vattnet sina i de magasinen under sommaren. Men än är det lite för tidigt att säga hur läget kommer se ut i sommar.