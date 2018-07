Man med kopplingar till IS häktas för mord

Det var sent på tisdagskvällen i förra veckan som två män dödades i samband med skottlossning i stadsdelen Vivalla i Örebro. Sedan tidigare har tre personer, en av dem en 15-årig pojke, häktats misstänkta för mord.

Måndagens häktningsförhandling inleddes klockan 13 på eftermiddagen i Örebro tingsrätt. Mannen, som på förmiddagen begärdes häktad misstänkt för mord, eskorterades in i tingsrättssalen av poliser.

Förnekade brott

Åklagaren var med via länk och framförde att han begärde att mannen skulle häktas på sannolika skäl misstänkt för mord, vilket är den högre misstankegraden. Under häktningsförhandlingen förnekade den misstänkte mannen brott. Han andades lugnt och tittade mot skärmen där åklagaren medverkade via länk. Senare meddelade tingsrätten beslutet att mannen häktas enligt åklagarens begäran.

Åklagaren förtegen

Åklagare Krister Petersson vill inte kommentera om det finns några fler misstänkt anhållna i ärendet.

– Om någon är anhållen till exempel i sin frånvaro skulle det motverka sitt syfte om jag berättar att de är anhållna, men ingen sitter inlåst för tillfället.

Söker polisen fler misstänkta i ärendet?

– Vad vi gör och vilka vi letar efter eller kommer i kontakt med är inget vi går ut med via media, det skulle motverka sitt syfte.

Den häktade mannen som är i 30-årsåldern är sedan tidigare dömd för brott och är en av ett 20-tal personer från Vivalla som har rest ned till konfliktområdet i Syrien och anslutit sig till IS eller en terrororganisation som kämpar för samma ändamål att etablera en islamisk stat.