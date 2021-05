Långsam start på fas 4 – då kan takten öka: ”Mer var utlovat”

I Örebro län finns kapaciteten att vaccinera 10 000 personer per dag. Men, med runt 12 000 doser in per vecka väntar regionen spänt på att kunna öka takten till sommaren.

– Vi måste få besked från Folkhälsomyndigheterna vad som gäller i juli och augusti, säger Inger Nordin Olsson, vaccinationssamordnare i Region Örebro län.