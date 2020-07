Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd I klippet berättar Anna-Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet, bland annat om metoder för att minska fusket. Foto: Sophie Olsson Rahlén /SVT /Jesper Johansson

Misstanke: Distansstudierna har lett till ökat fusk

Under våren har universitetsstudenter över hela landet gjort tentor och andra former av examinationer hemifrån. Nu finns tecken på att det har lett till att fler fuskat. Hittills i år har fler anmälningar om misstänkt fusk gjorts vid Örebro universitet än under hela 2017 och 2018.

Under vårterminen anmäldes 123 ärenden till disciplinnämnden vid Örebro universitet. Motsvarande siffror för helåren 2017 och 2018 var 84 respektive 110 anmälningar. Hela förra året anmäldes totalt 161 ärenden. – När man sitter på sitt studentrum och skriver sin examination kan man ju använda hjälpmedel som man inte får använda, säger Anna-Karin Andershed prorektor vid Örebro universitet. I klippet hör du bland annat om vilka metoder som kan användas för att stävja fusk. Dela på Facebook Dela på Twitter

